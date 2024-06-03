Тело пропавшей девушки нашли в области Абай

Ориентировку с поиском Динары Досумбековой начали распространять еще вчера. О пропаже дочери сообщила 59-летняя жительница станции Аул в Абайской области.

«По словам матери, 26 мая Динара выехала в сторону Семея, но до места назначения так и не доехала. Сегодня стало известно, что девушка мертва. О ее смерти сообщили волонтеры, помогавшие с поисками. Местные жители сообщили, что разрубленное на части тело нашел участковый в огороде у дома», - проинформировал new_semey.