Теневая экономика: 74 млрд тенге косвенных потерь бюджета выявил госаудит

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На сегодня отсутствует госорган, который бы отвечал за формирование единой политики в сфере противодействия теневой экономике

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Высшая аудиторская палата завершила госаудит эффективности политики государства по противодействию теневой экономике. Результаты рассмотрели на заседании ВАП во главе с председателем Алиханом Смаиловым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

В совещании также приняли участие заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, вице-министр финансов Ержан Биржанов, председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев, руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев и др. 

Сообщается, что Казахстан нацелен на уменьшение доли теневой экономики в валовом внутреннем продукте до 15%, что соответствует уровню развитых стран ОЭСР. Этот показатель снижается с 28,8% в 2017 году до 17,5% в 2023 году.

Вместе с тем, судя по результатам проведенного аудита, есть ряд существенных недостатков, которые сдерживают эффективность мер госполитики в этом направлении.

Так, на сегодня отсутствует госорган, который бы отвечал за формирование единой политики в сфере противодействия теневой экономике и координацию других ведомств. Подобные функции изначально были закреплены за Агентством по финмониторингу. Однако впоследствии их исключили из положения АФМ. 

В результате каждый госорган в пределах своей компетенции принимает меры, но нет цельной системы с четким распределением функционала. Комплексными планами по борьбе с теневой экономикой охвачены не все отрасли, и в них встречаются формальные мероприятия.

«Не прослеживается слаженная работа госорганов. Комплексные планы недостаточно ориентированы на снижение теневой экономики. Мероприятия проработаны слабо, некоторые фактически снимаются с контроля без исполнения. Не проводится оценка их влияния на снижение теневой экономики. При этом аудит показал, что в стране есть значительный объем скрытого оборота», — отметил глава ВАП Алихан Смаилов в ходе заседания. 

У аудиторов также возникли вопросы к методикам определения ненаблюдаемой экономики. Например, используется коэффициент безналичного оборота. Это соотношение безналичных платежей физлиц за товары и услуги к ВВП. Но доля таких платежей и так растет каждый год, что автоматически «снижает» уровень теневой экономики. Поэтому обоснованность этого коэффициента вызывает сомнения госаудиторов. 

Кроме того, по одной из категорий расчета не учитываются классификаторы «Операции с недвижимым имуществом», куда в том числе входит аренда жилья, и «Искусство, развлечения и отдых». А в другой категории данные по малым торговым предприятиям начали собирать не сплошным, а выборочным методом, что также привело к снижению охвата ненаблюдаемой экономики. 

На основании проведенного анализа госаудит выявил ряд высокорисковых сфер и направлений, подверженных теневому обороту. Например, по данным КГД, граждане трех центральноазиатских стран заработали в Казахстане за три года 136 млрд тенге. Однако, по информации Нацбанка, за это же время они перевели на родину суммарно 1 трлн тенге. То есть велика вероятность производства «теневых» товаров или услуг. 

Всего по результатам аудита установлено:

- косвенных потерь бюджета по доходной части на сумму 74 млрд тенге;

- 18 процедурных нарушений;

- 23 системных недостатка.

В ведомстве добавили, что по всем проблемным вопросам Высшая аудиторская палата выработала необходимые рекомендации и поручения, которые будут способствовать устранению имеющихся недостатков и достижению поставленных целей в сфере противодействия теневой экономике. 

Ранее также вице-премьер Канат Бозумбаев высказался о слабой координации между госорганами и заявил, что «Эту практику надо искоренять».

#бюджет #госаудит #теневая экономика #ВАП

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