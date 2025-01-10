Вице-премьер – о слабой координации между госорганами: «Эту практику надо искоренять»

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он отметил, что исполнение бюджетных программ и инвестиционных планов должно осуществляться синхронно

Фото: пресс-служба правительства РК

В целях совершенствования региональной политики и обеспечения сбалансированного социального и экономического развития регионов был создан Проектный офис под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева. В состав вошли представители всех центральных госорганов, акиматов, депутаты Парламента и профильные эксперты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе первого заседания члены Проектного офиса обсудили меры по реализации новых подходов к региональному развитию, уделяя особое внимание раскрытию их потенциала.

«Нужно в полной мере использовать потенциал регионов, при этом приоритет должен быть направлен на финансирование регионов с наибольшими инфраструктурными проблемами. Необходимо предоставить достаточную самостоятельность в финансировании проектов, в том числе с учетом направленности на достижение конечных результатов. Также необходимо поощрять регионы за перевыполнение налоговых поступлений», — сказал Канат Бозумбаев.

Кроме того, участники заседания обсудили меры по исключению диспропорций в развитии регионов, разработке новых стратегических документов, а также проблемы недостаточной самостоятельности районных и сельских акимов в принятии решений на местах. Для развития местного самоуправления депутаты партии Amanat предложили запустить проект «Школа акимов» совместно с Агентством по делам государственной службы.

«Для эффективной реализации и качественного отбора сел, в которых будут реализовываться проекты, акиматам областей совместно с подгруппой по развитию местного самоуправления необходимо провести скрининг с определением специализации каждого села и разработкой конкретных планов по строительству необходимой инфраструктуры, помощи в реализации продукции», — поручил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер дал поручения по совершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления.

«Имеет место слабая межотраслевая координация между госорганами. Эту практику надо искоренять. Нужно проводить согласованную реализацию региональной и отраслевых политик. Исполнение бюджетных программ и инвестиционных планов должно осуществляться синхронно», — резюмировал Канат Бозумбаев.

Госорганам поручено в месячный срок провести ревизию ведомственных нормативных правовых актов по всем предлагаемым мерам реализации выработанных мер совершенствования региональной политики.

#регионы #госорганы #Бозумбаев #проектный офис

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