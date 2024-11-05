Теплица будущего уже действует

Благодаря высокотехнологичному оборудованию и системам микроклимата новая овощная теплица площадью 3,7 гектара сегодня выходит на проектную мощность.

Чтобы поддерживать идеаль­ные условия для растений, здесь используются автоматизированные системы туманообразования, освещения и обогрева. Так, например, если влажность в теплице снижается, то автоматически создается туман. При избытке солнечного света закрываются экраны, появляет­ся тень.

Зимой свет огурцам дают 10 742 лампы. Обогрев осуществляется за счет пара от городской ТЭЦ, что делает процесс экологически чистым и экономически выгодным.

Инвестиции в проект составили 7,2 млрд тенге, из которых 5,8 млрд предоставлены в виде льготного займа. Государство помогло подвести к тепличному комплексу инженерные сети. По словам акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, в будущем здесь планируют круглый год выращивать не только огурцы, но и помидоры, салаты, зелень. Ежегодный объем продукции достигнет 3 тыс. тонн.