Теплица будущего уже действует Свежий выпуск 5 ноября 2024 г. 1:30 128 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Успешным стал опыт создания в Петропавловске за счет средств АО «СПК «Солтүстік» первого инновационного тепличного комплекса ТОО «Зеленый Север», в котором круглый год выращивают свежие овощи. Фото АО СПК "Солтустiк" Благодаря высокотехнологичному оборудованию и системам микроклимата новая овощная теплица площадью 3,7 гектара сегодня выходит на проектную мощность. Чтобы поддерживать идеальные условия для растений, здесь используются автоматизированные системы туманообразования, освещения и обогрева. Так, например, если влажность в теплице снижается, то автоматически создается туман. При избытке солнечного света закрываются экраны, появляется тень. Зимой свет огурцам дают 10 742 лампы. Обогрев осуществляется за счет пара от городской ТЭЦ, что делает процесс экологически чистым и экономически выгодным. Инвестиции в проект составили 7,2 млрд тенге, из которых 5,8 млрд предоставлены в виде льготного займа. Государство помогло подвести к тепличному комплексу инженерные сети. По словам акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, в будущем здесь планируют круглый год выращивать не только огурцы, но и помидоры, салаты, зелень. Ежегодный объем продукции достигнет 3 тыс. тонн. #Петропавловск #теплицы #Зеленый Север