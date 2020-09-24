Теплые остановки открыли в Нур-Султане раньше запланированного срока в связи с ухудшением погодных условий. В настоящий момент в павильонах проводится уборка и санитарная обработка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"В связи с понижением температуры воздуха, а также по многочисленным просьбам жителей города было принято решение об открытии теплых павильонов", – сообщили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В управлении отметили, что ранее остановочные павильоны были закрыты на карантин. По данным управления, всего в столице насчитывается 1307 остановок, 1010 из них оборудованы павильонами, 105 – обогреваются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нур-Султане в связи с похолоданием раньше срока начался отопительный сезон.