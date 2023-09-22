Тернистый путь к знаниям

По данным местных властей, в 92 (!) населенных пунктах региона нет школ, и поэтому дети обучаются в соседних селах. Еще в 21 поселке имеются лишь начальные классы. Ежедневно в области необходимо перевозить более 32 тыс. школьников, из которых половина проживает в дачных массивах.

Как известно, статус садоводческих обществ и дачных кооперативов не позволяет организовать подвоз детей к месту учебы. Данный вопрос не находит своего решения на протяжении многих лет, в связи с чем в акимате Алматинской области планируют разработать комплекс мер по внесению изменений в систему школьного транспорта.

Как считают специалисты, проблема обусловлена активной внутренней миграцией и демографическим ростом. По этим же причинам, к слову, долгие годы не удается решить вопрос трехсменного обучения детей. Несмотря на ввод в экс­плуатацию новых учебных заведений, число «трехсменок» с каждым годом не только не уменьшается, а напротив, растет.

По информации областного управления образования, особенно тяжело приходится добираться в школы детям из густонаселенных районов, прилегающих к Алматы, а также отдаленных сел. Всего в регионе курсируют 184 автобуса, из которых половина состоит на балансе учебных заведений, другая – принадлежит предпринимателям, берется в аренду. При этом 30 единиц транспорта изношены, часто ломаются, стоят на ремонте.

Нынешним летом в рамках республиканской программы по обновлению школьных автопарков областным акиматом приобретено 34 автобуса, что поз­волило обеспечить комфортный подвоз в школы ребят из ряда районов. Вместе с тем необходимо закупить еще 93 машины, большую часть которых передадут селам и городам Алматинской агломерации.

Специалисты профильного ведомства предлагают разработать схемы перевозки детей в школы с учетом работы общественного транспорта, а также провести анализ ситуации в населенных пунктах и дачных массивах области. К примеру, в Енбекшиказахском районе местным акима­том уже создан специализированный маршрут, предназначенный именно для обслуживания школьников.

Кроме того, предлагается выделять субсидии транспортным компаниям, работающим в системе пассажирских перевозок. Это позволит повысить качест­во их услуг, оставить цены за проезд дос­тупными для большинства населения.

Представители местных властей и общественности намерены также проверить состояние сельских и межпоселковых автодорог, наличие на них дорожных знаков и разметок.