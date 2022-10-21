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Территория актуальных пьес

Юлия Миленькая, Алматы

Фестиваль современной казахстанской драматургии «Драма.KZ-2022» объявил шорт-лист и свою программу.

Фестиваль был основан в 2017 году по инициативе российского драматурга казахского происхождения Олжаса Жанайдарова и директора алматинского театра BT Айгуль Султанбековой. С тех пор организаторы ежегодно представляют Казахстану новое поколение драматургов, способное предлагать отечественным театральным площадкам страны интересный, а самое главное – актуальный материал.

По мнению представителей теат­рального сообщества страны, фестиваль уже несколько лет является главной независимой лабораторией новой драматургии и пространством открытой коммуникации для казахстанских авторов. Здесь происходит не только публичное представление текстов, но и обмен мнениями между экспертами и зрительской аудиторией. Также на фестивале действует образовательная программа, в рамках которой проходят мас­тер-классы.

На конкурс в этом году поступили 62 пьесы казахстанских авторов. Отборщики фестиваля сформировали итоговый список, в который вошли 10 пьес на казахском и русском языках: Дана Асылбек «Сингулярлық нүкте», Улан Болатбек и Алишер Рахат «Сен және Мен», Кристина Зорина «Все намного проще», Ныгмет Ибадильдин «Шахмардан выходит из колодца», Альмира Исмаилова «Нарату, Санжик и семь волшебных плиток», Ольга Рубцова «Разорви цепь», Аклима Сапарова «Бумеранг», Андрей Сухоногин «Дорога в ад», Нуржан Туменов «Жизнь казахского чинуши», Акылбек Шаяхмет «Қашқын».

– Выбранные нами пьесы написаны в самых разнообразных жанрах. Среди текстов есть мелодрама, философская драма, современная сказка для подростков, исторический экшн и две истории о школьном буллинге. Радует появление в шорт-листе новичков, причем совсем юного возраста. Одна из задач нашего фестиваля – формирование нового драматургического поколения. И без притока, что называется, «свежей крови», без молодых драматургов это сделать невозможно. Нам всегда были интересны уникальные и честные голоса. Надеемся, что зрители, придя на фестиваль, по достоинству оценят новые пьесы, – говорит руководитель фестиваля Олжас Жанайдаров.

В нынешнем году фестиваль сос­тоится одновременно на сценах трех театров – Казахского государственного академи­ческого театра для детей и юношества им. Г. Мус­репова, театра ­ARTиШОК и Национального русского театра драмы им. М. Лермонтова. По традиции будут представлены отобранные по конкурсу пьесы в формате режиссерских читок. После каждой читки будет проходить обсуждение с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

По словам организаторов проек­та, теперь можно будет посмотреть на драматургию с трех разных сторон – автора, режиссера и театроведа. Зрители узнают о том, что сегодня представляет собой казахстанская драматургия, как написать интересную историю и существует ли рецепт успешной читки.

22 октября в ТЮЗ им. Г. Мусрепова состоится лекция театроведа Меруерт Жаксылыковой, посвященная национальной современной драматургии. 23 октября в ARTиШОКе мастер-класс по созданию пьесы проведет драматург Светлана Петрийчук. 24 октября в НРТД им. М. Лермонтова режиссер Юрий Шехватов расскажет о том, как сегодня ставить читки.

Вход на все события фестиваля свободный. Все читки и мастер-классы будут снимать студенты-операторы факультета «Кино и телевидение» КазНАИ им. Т. Жургенова. После завершения фес­тиваля видеозаписи появятся на YouТube-канале «Драма.KZ», а пьесы шорт-лис­та будут размещены на сайте фестиваля.

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