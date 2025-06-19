Дворики QYZYLJAR ART center возле краеведческого музея превратились в живое сердце культурной жизни Петропавловска. Летом здесь постоянно происходят такие яркие события, как пленэр студентов, мастер-классы, благотворительные концерты, а еще выставки и дефиле.

фото музея СКО

Так, третьекурсники колледжа вышли на архитектурный пленэр в музейный двор и создавали этюды, вдохновляясь атмосферой старого города. Работа с натуры помогла не только отточить навыки перспективы и света, но и прочувствовать дух архитектуры.

Ранее ученики первой гимназии приняли участие в познавательном мастер-классе, где своими руками создавали изделия из гипса. Это стало настоящим праздником ручного творчества: ребята с увлечением лепили, раскрашивали и забирали домой свои творения. На мастер-классе для детей младшего возраста от арт-студии «Лепота» (художественный руководитель Анна Герман) ребята пробовали себя в лепке из пластилина и рисовали пастелью.

А еще в QYZYLJAR ART center прошел благотворительный концерт – настоящий праздник детских талантов. Мероприятие было организовано в поддержку приюта для животных. Аплодисменты и пожертвования стали вкладом в заботу о тех, кто не может сказать спасибо словами, но говорит взглядом.

QYZYLJAR ART center – это больше, чем музей. Это место, где встречаются поколения, стили и смыслы. Здесь дети, студенты, художники и зрители становятся частью одной большой творчес­кой семьи.