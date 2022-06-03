Tesla может представить прототип человекоподобного робота к 30 сентября

Идею создания прототипа человекоподобного робота Optimus Илон Маск представил в августе 2021 года.

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что его компания может представить прототип человекоподобного робота Optimus к 30 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"День искусственного интеллекта в Tesla переносится на 30 сентября, так как к этому времени у нас может появиться рабочий прототип Optimus", - написал предприниматель в своем Twitter в пятницу.

Идею создания робота Маск представил в августе 2021 года. Согласно представленному тогда проекту, Optimus будет ростом с человека, сможет поднимать вес порядка 20 килограммов и сможет помогать человеку с выполнением повседневных задач. Как заявлял предприниматель, умный механизм будет делать все, что "не захотят" делать люди, например, ходить в магазин за продуктами.

По данным агентства Bloomberg, робот будет оснащен теми же системами искусственного интеллекта, что и электромобили Tesla.