«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место

Армия
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Бойцы подразделения «Сұңқар» лидируют по результатам первого и третьего дня соревнований

Фото: polisia.kz

В Дубае продолжаются международные соревнования The UAE SWAT Challenge 2025, где принимают участие сотрудники спецподразделений силовых структур более 100 стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Третий этап «спасение офицера» сотрудники МВД Казахстана успешно прошли, отлично продемонстрировав навыки огневой подготовки и боевую сноровку. В результате все испытания они прошли за 2 минуты 11 секунд.

Напомним, в первый день турнира казахстанская команда «Сұңқар» завоевала золото. По итогам трех дней бойцы спецподразделения МВД заняли вторую строчку турнирной таблицы.

Также в десятке лидеров другие казахстанские команды силовиков - Национальная гвардия, «Sardar B» (СГО) и две команды КНБ (Arystan Team и SSN Aktau).

В прошлом году сункаровцы отличились сплоченностью. Один из участников сломал ногу, но при поддержке команды дошел до финиша. Такая сила единства вызвала восхищение у иностранцев и стала гордостью казахстанцев, отметили в МВД.

 

 

#соревнования #спецназ #The UAE SWAT Challenge #Сұңқар

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