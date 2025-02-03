Казахстанские спецназовцы участвуют в международном турнире в Дубае

Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В соревнованиях принимают участие более 100 команд со всего мира

Фото: пресс-служба МВД РК

Специальные подразделения силовых структур Казахстана участвуют в VI международных соревнованиях «The UAE SWAT Challenge 2025», которые проходят в Дубае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Турнир стартовал 1 февраля и продлится до 5-го числа. В соревнованиях принимают участие более 100 команд со всего мира. Участники проходят серию сложных испытаний, включая тактические упражнения, штурмовые задания, преодоление полосы препятствий, спасение товарищей и восхождение на башни.

Казахстан на международной арене представляют команды Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета национальной безопасности и Службы государственной охраны. От полицейского ведомства в соревнованиях участвуют спецподразделения «Сұңқар», «Арлан», «Бүркіт» и СОБР.

Особое значение для нашей страны имеет дебют женской команды «Томирис» из СОБР, что подчеркивает высокий уровень подготовки казахстанских стражей порядка.

По итогам двух дней турнирную таблицу возглавляют бойцы из Китая. Второе место занимает команда «Сұңқар» МВД, а на третьей позиции - команда «Сардар» СГО.

 

#соревнования #спецназ #The UAE SWAT Challenge

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