Фото: Kazpravda.kz
Общество , Образование , Технологии
TikTok запускает инициативу #УчисьвTикТокКазахстан
Левкович Елена
корреспондент

От рецептов и бьюти-туториалов до уроков английского: TikTok запускает инициативу #УчисьвTикТокКазахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Теперь платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok позволит пользователям не только развлекаться, но и открывать для себя новое, изучая окружающий мир, и делиться собственными знаниями и талантами. Мастер-классы, научные эксперименты, видео рецептов и спортивных тренировок – TikTok приглашает каждого, кто готов поделиться своими талантами и навыками на широкую аудиторию.

Кампания проходит при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также при участии Nazarbaev University и популярных авторов контента в TikTok – от преподавателей из образовательного проекта @jump2mars до спортсменов и бьюти-экспертов.

Хэштег #УчисьвTикТокКазахстан поддержали известные казахстанские авторы и эксперты. Они будут создавать познавательный контент на самые разные темы в формате коротких видеороликов, а также прямых эфиров TikTok Live.

25 мая в 19:00 Айсулу Нуртаева (@fancy_smth) в прямом эфире проведет DIY мастер-класс и вместе со зрителями создаст интерьерную картину, вдохновленную музыкальным артистом Гарри Стайлзом.

26 мая в 20:00 преподаватель химии Улан Усенов (@wannabeteacher), уже завоевавший любовь как своих учеников, так и аудитории TikTok в Казахстане и за его пределами, проведет химические опыты, расскажет о теории и обсудит наблюдения со зрителями.

27 мая в 18:00 @wowstokton пообщается со всеми, кто интересуется баскетболом: поделится техниками, «фишками» и секретами того, как легко попадать в кольцо.

28 мая в 21:00 автор роликов об уходовой косметике @skin_delicious_kz поделится со зрителями советами и ответами на самые популярные вопросы о том, как правильно ухаживать за кожей и с чего начинать.

Обучающие ролики в рамках проекта можно будет посмотреть в аккаунтах Министерства образования и науки Республики Казахстан и казахстанских университетов: Kozybayev University, Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева, Zhetysu University, Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева, Atyrau University, Zhubanov University, Satbayev University и многих других.

Присоединиться к инициативе #УчисьвTикТокКазахстан и обрести любовь многомиллионного сообщества платформы может любой автор: нужно записать и опубликовать познавательный видеоролик в творческом формате и выложить его по указанному хештегу.

«В Казахстане огромное количество талантливых авторов, которые создают не просто увлекательный контент, но и ценный по своему познавательному наполнению. Своим примером они доказывают, что полезный контент может быть креативным, вовлекающим и, конечно же, популярным. Мы видим растущий интерес к такому формату со стороны аудитории и рады помочь edutainment-авторам раскрыть свой потенциал с помощью инициативы #УчисьвTикТокКазахстан», – прокомментировала Надежда Лапина, ведущий операционный менеджер TikTok.

В свою очередь в Министерстве образования и науки РК отметили: учитывая популярность ТikTok и рост роли новых информационных технологий и ресурсов в саморазвитии людей, ведомство решило поддержать проект #УчисьвТикТокКазахстан.

«Он позволит расширить кругозор пользователей и вдохновить их получать новые знания, навыки. Министерство недавно открыло собственный аккаунт в ТikTok, там мы тоже размещаем обучающие видео и проводим информационную работу на этой площадке. За короткое время у нас появилось уже более 3,5 тысячи подписчиков, и мы продолжим создавать интересный контент», – заверили в МОН.

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