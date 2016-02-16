​Точечный подход к каждому предприятию

В минувшем году основные отрасли Костанайской области так же, как и ведущие секторы других регионов страны, ощутили на себе влияние внешних и внутренних рыночных факторов. Согласно данным региональной статистики, на предприятиях области выпущено промышленной продукции на сумму 310,8 млрд тенге. При этом индекс физического объема составил 85,8%. В горнодобывающей промышленности этот показатель сложился в пределах не более 71,5%. В этой отрасли произошло снижение объемов производства медных концентратов в 3,2 раза, окатышей – в 2 раза, железорудных концентратов – на 13,6%, асбеста – на 10,9%, железной руды – на 24,2%.

Позитивная динамика роста была отмечена лишь в секторах добычи золотосодержащей руды, где объемы выросли на 12,9%, а также в производстве бокситов – на 1,3%.

В обрабатывающей промышленности индекс физического объема составил 96,8%. В этой сфере объемы производства снизились. Как отметил аким, для обеспечения стабильной работы промышленных предприятий в области формируется перечень необходимых мер для их поддержки. Тесное взаимодействие налажено с Министерством по инвестициям и развитию, с которым рассматриваются проблемные вопросы деятельности крупнейших предприятий. Благодаря совместным усилиям ожидается рост объемов производства на предприятиях «Варваринское», «Баян Сулу», Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, в ТОО «Орион Минералс», «Оркен», «Карасу – Ет». Два других индустриальных гиганта – АО «ССГПО» и ТОО «ЕвразКаспианСталь» – прогнозируют выпуск продукции на уровне объемов прошлого года.

Достичь положительного прироста производства предполагают и региональные предприятия автопрома, которые планируют увеличить уровень выпуска продукции на 40% за счет реализации проектов по производству легковых автомобилей Peugeot и JAC. На 35% будет увеличена сборка комбайнов. В результате по итогам текущего года индекс физического объема промышленного производства области прогнозируется на уровне 100,6%.

– Для этого будем проводить точечную работу с каждым предприятием. Только так мы сможем не только сохранить рабочие места, но и увеличить объемы производства, – полагает Архимед Мухамбетов.

В области продолжается целенаправленная работа по привлечению инвестиций в основной капитал. Важность этой работы заключается в том, что без оборотных средств предприятия вынуждены сокращать количество проектов, направленных на расширение производства и развитие. За прошедший год в экономику вложено 167 млрд тенге, что на 16% ниже уровня 2014 года. Снижение инвестиций в 2015 году, как пояснил аким, было связано с тем, что в предыдущие годы в период реализации индустриальных проектов в области аккумулировались большие объемы инвестиций, которые оказали существенное влияние на макроэкономические показатели региона.

В истекшем году в регионе введено в эксплуатацию четыре предприятия, создано 126 новых рабочих мест. Нынче планируется реализация еще 11 инвестиционных проектов на 23 млрд тенге с созданием порядка 500 рабочих мест. На особом контроле – выход на проектную мощность ранее введенных объектов. Как сообщил в этой связи А. Мухамбетов, в настоящее время определены инвесторы по двум наиболее проб­лемным проектам первой пятилетки ГПИИР. Ожидается, что в текущем году начнут работать такие простаивающие предприятия, как АО «Комсомольская птицефабрика» и ТОО «Лисаковский картонно-бумажный комплекс».

– По Комсомольской птицефабрике имеется договоренность с АО «Казагрофинанс» и инвестором о возобновлении деятельности предприятия. По Лисаковскому КБК новым инвес­тором сегодня ведутся работы по ремонту и наладке оборудования. Запланирован ремонт системы отопления, после которого будет запущена гофролиния, – сообщил аким.

Относительно птицефабрики ТОО «Жас-Канат-2006» аким также сообщил о достигнутой договоренности по гарантированному сбыту производимой продукции на сумму 200 млн тенге.

В сельском хозяйстве, несмотря на неблагоприятные погодные условия минувшего года, область достигла более значительных результатов. Валовой выпуск продукции составил 261 млрд тенге с ростом на 7,7%, что составляет десятую часть всего республиканского объема (9,5%).

Отмечена положительная динамика по ряду важнейших целевых показателей в растениеводстве. Земледельцы области вновь подтвердили статус ведущего сельскохозяйственного региона страны. В рамках диверсификации структуры посевов были увеличены площади под приоритетные культуры.

– Меры господдержки позволили своевременно и качественно провести необходимые агротехнические мероприятия, вырастить и без потерь собрать хороший урожай, – отметил аким.

Одним из основных звеньев агропромышленного комплекса региона является перерабатывающая промышленность. В региональном обрабатывающем секторе более 50% занимает производство продуктов питания, что практически позволяет области обеспечивать свой рынок основными видами продовольствия.

На сегодня в области активно решается задача по созданию в АПК кластеров в основных секторах производства с привлечением отечественных и зарубежных инвестиций. С этой целью в текущем году в Актобе был подписан План совместных действий в рамках межрегиональной кооперации по развитию мясного скотоводства между Минсельхозом, акиматами Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, а также компанией Inalca Eurasia Holdings GesmbH. Участниками мясного кластера в рамках реа­лизуемого проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» являются откормочные площадки, племенные хозяйства-репродукторы, товарные крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения трех областей.

Касаясь вопросов развития малого и среднего бизнеса в регионе, аким отметил, что на реализацию мероприятий в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» в 2015 году в области выделено 2,3 млрд тенге. А в прошлом году в результате стимулирования деловой активности предпринимательства сохранено порядка 3 300 и создано более 230 новых рабочих мест, в доход бюджета в качестве налоговых отчислений перечислено 4,3 млрд тенге.

Одним из актуальных вопросов в области остается задача обеспечения жильем населения. Как отметил глава региона, несмотря на большую государственную поддержку, на сегодня в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда стоят 23,1 тыс. человек. Только в областном центре число очередников около 11 тыс. человек.

– В 2015 году в эксплуатацию введено 249 тысяч квадратных метров жилья, или 100,4% к 2014 году, улучшила жилищные условия 1 861 семья. Однако, как мы видим, этого недостаточно, – сказал аким.