Точка отсчета для Нового Казахстана

Прошедший 5 июня референдум стал для Казахстана важным историческим событием. Его итоги подтвердили поддержку гражданами страны проводимых реформ и курса на модернизацию, считают зарубежные эксперты.

Референдум по поправкам в Конституцию дал начало новому витку общественных обсуждений и экспертных дискуссий о происходящих в Казахстане модернизационных процессах, конституционной реформе, преобразованиях политической системы. Причем внимание к этим вопросам есть не только внутри страны. Огромный интерес данные события и процессы вызывают и за рубежом.

Итоги референдума и дальнейшие шаги по построению Нового Казахстана обсуждались в том числе на брифингах и диалоговых площадках, организованных посольствами нашей республики за рубежом.

Так, сразу после оглашения Центральной комиссией референдума РК предварительных итогов голосования большое экспертное обсуждение состоявшегося события прошло в посольстве Казахстана в Москве. Участие в заседании «круглого стола» приняли известные российские эксперты и политологи.

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что принятые по результатам референдума поправки исходят из интересов граждан, кардинально обновляют основы государственности, закладывают фундамент для нового этапа развития страны, повышают эффективность всей государственной модели. При этом эффект от преобразований должен почувствовать каждый казахстанец.

Журналист, политолог Аркадий Дубнов обратил внимание на честность и открытость голосования. А также назвал важной поправку об избрании части состава Мажилиса по одномандатным округам.

– Это даст возможность личного участия в выборах. То, что сейчас партии создаются и регистрируются легче, чем раньше, а люди снизу могут заявлять о своих пристрастиях и организовываться, – просто замечательно, – подчеркнул эксперт.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко отметил, что руководство Казахстана приложило все усилия для обеспечения справедливости и прозрачности плебисцита. По его словам, референдум стал историческим событием, и теперь очень важно, как дальше пойдет развитие страны, какой характер примет постреферендумная политическая активность.

Главный научный сотрудник Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев отметил, что конституционная реформа соз­дает условия для дальнейшего успешного развития Казахстана. Такие изменения, как преодоление неопатримониализма, введение элементов парламентской рес­публики, создание возможнос­тей для большего представительства граждан, расширение законности позволят стране эффективно отвечать на современные вызовы.

Директор Информационно-аналитического Центра по изу­чению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ им. М. В. Ломоносова Дарья Чижова считает, что референдум выполнил свою функцию кредита доверия населения руководству страны после январских трагических событий: казахстанцы готовы поддерживать реформы, и для их реализации есть все возможности.

– Возникает вопрос: является ли желание стабильности противодействием прогрессу? Нет. Мы все знаем, что есть два пути изменений – эволюционный и революционный. Казахстан свой кризис пережил. Хочется верить, что теперь новый этап развития страны пройдет без потрясений, – добавила в свою очередь замдиректора ИАЦ МГУ Александра Перминова.

Подводя итоги обсуждения, его участники назвали конституционную реформу в Казахстане­ логичным продолжением начатых Президентом Касым-Жомартом Токаевым масштабных социально-экономических преобразований. Их основными целями станут дальнейшая демократизация страны, честная и открытая политическая конкуренция, расширение участия граждан в управлении государством, комп­лексное усиление системы защиты прав и свобод человека, повышение эффективности работы Правительства.

Посольство Казахстана в Лондоне организовало брифинг для представителей британских и зарубежных СМИ по итогам рес­публиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию РК.

Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов предоставил подробную информацию об этапах рассмотрения пакета предложенных Президентом Касым-­Жомартом Токаевым поправок в Конституцию – от создания специальной рабочей группы ученых-правоведов по разработке поправок и до общенародного голосования на референдуме 5 июня, а также представил журналистам и экспертам официальные данные о явке и результатах голосования.

Он подчеркнул, что проведение референдума позволило каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана.

– Референдум выступает точкой отсчета для Нового Казахстана. Одобренные большинством граж­дан нашей страны изменения приведут к усилению конкуренции в политической системе­ Казахстана и расширению участия граждан в госуправлении. Реализация реформ будет способствовать всесторонней трансформации государственной модели нашей страны, включая переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством, – подчеркнул Ерлан Идрисов.

Зарубежные журналисты и эксперты были проинформированы о широкомасштабной программе политических реформ и социально-экономических мер, частью которой и стал состоявшийся референдум. Посол РК в Великобритании подчеркнул, что все эти меры осуществляются, несмотря на череду потрясений, через которые прошла страна. Они направлены на глубокую демократизацию и модернизацию политической системы страны и в конечном итоге –построение Нового Казахстана.

По итогам референдума брифинг для представителей чешских средств массовой информации, «Клуба друзей Казахстана» провело также посольство Казахстана в Праге.

Казахстанские дипломаты подробно ознакомили с итогами всенародного голосования по изменениям и дополнениям в Основной закон государства, осветили происходящие в Казахстане­ модернизационные процессы, подчеркнув, что нынешняя программа политических реформ символизирует начало нового этапа в политическом развитии Казахстана.

Чешские эксперты проявили большой интерес к новой политической программе, которая является продолжением курса на дальнейшую демократизацию. Они также высоко оценили состоявшийся референдум, отметив высокий уровень организации, слаженность работы государственных органов на местах и в центре.

В частности, посетивший Казах­стан в период голосования общественный деятель Чехии, главный редактор «Хало Новины» Роман Блашко подчеркнул в первую очередь высокую явку, открытость Казахстана во время подготовки к референдуму.

– Политические задачи выглядят очень значимыми с точки зрения их масштабности и амбициозности. Я более чем уверен, что казахстанский народ сможет достичь всех целей. Выстроенная система политической модернизации способствует созданию конструктивного диалога и создает условия для более качественного выполнения многих социально-экономических задач, – также отметил на встрече в посольстве РК в Чехии генеральный директор чешского издания «Пражские новости» Светозар Плесник.

Известный чешский юрист, в настоящее время публикующийся в популярном чешском издании Pravo, Алеш Кратохвил в свою очередь подчеркнул важность воссоздания в Казахстане­ Конституционного суда для строгого соблюдения положений Конституции, бесповоротный запрет на смертную казнь и усиление роли уполномоченного по правам человека путем принятия в скором будущем конституционного закона о его полномочиях.

Еще одна встреча, посвященная итогам референдума-2022, состоялась в Братиславе с учас­тием представителей научных и деловых кругов, СМИ Словакии.

Посол РК в Словакии Толежан Барлыбаев отметил историческое значение референдума, подтвердившего общенародную поддержку курса политических реформ. Подчеркнуто, что 5 июня казахстанцы заложили прочный фундамент Нового Казахстана – глубоких системных реформ, нацеленных на создание сбалансированной системы госуправления, верховенства права, справедливой социальной политики, развития человеческого капитала и институтов гражданского общества.

Словацкие эксперты, журналис­ты Павел Новотны и Владимир Бачишин, посетившие Казахстан для освещения хода голосования, отметили высокий организационный уровень проведения референдума, прошедшего в полном соответствии с выборным законодательством страны и демократическими нормами. По их оценке, высокая явка населения стала демонстрацией политической зрелости казахстан­ского общества и выражением твердой воли казахстанцев на дальнейшее продвижение масштабных реформ.

Участники встречи приветствовали результаты волеизъявления в Казахстане, отметив, что поправки в Конституцию придадут мощный импульс совершенствованию системы государственной власти, развитию экономики и общественного устройства, модернизации правовой и судебной систем, укреплению защиты прав и свобод всех казахстанцев.