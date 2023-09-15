Токаев: Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения

Президент
87
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства выступает на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в  Душанбе (Таджикистан), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Продолжается рабочий визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.

Ранее глава государства прибыл во дворец «Касри Миллат» для участия в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Касым-Жомарта Токаева встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Наша сегодняшняя встреча имеет особое символическое значение – в этом году исполнилось 30 лет с момента создания Международного фонда спасения Арала, – начал свое выступление на заседании Совета глав государств – учредителей МФСА президент РК. – За время своего существования МФСА стал важнейшим институтом регионального сотрудничества в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов, решения экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря.

Трудно переоценить роль фонда в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии. Более того, МФСА – один из немногих успешных механизмов регионального сотрудничества, демонстрирующих субъектность Центральной Азии на международной арене».

Лидер Казахстана обозначил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

«Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%.

По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов», – сказал Токаев.

«Мы также сталкиваемся с проблемами неэффективного использования воды и игнорирования экологических последствий. Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров.

Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Всё это создает серьезные риски региональной безопасности.

Казахская пословица гласит: «Су – ырыстың көзі» («Вода – источник благополучия»). Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона», – призвал президент.

Остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий, продолжил он. Данное направление может стать основным в сотрудничестве стран ЦА по водным ресурсам.

«В своем недавнем послании я уделил особое внимание водной проблематике. По моему поручению в Казахстане создано отдельное ведомство – министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие со всеми нашими соседними государствами», – подытожил Токаев.

 

#Токаев #президент #Таджикистан #Центральная Азия #международное сотрудничество #экология #Арал

Популярное

Все
В Семее выбрали самую красивую девушку
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Долгие годы жили и не вникали
Его страстью был футбол
Нет границ – только препятствия
В объективе – животные
На поле встретились роботы
Маленькие шаги к большим целям
Неожиданная перспектива «Береке»
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Сколько лет Уральску?
Где инфраструктура для вдумчивого туриста?
Туризм: чем порадуем?
Глобальный диалог на актуальную тему
Подготовка к выборам начинается
Акмолинец проведет остаток жизни в тюрьме за двойное убийство
Казахстанцы могут сменить поликлинику на 2024 год
Бухгалтер детсада в Каркаралинске похитила 24 млн тенге, чтобы вылечить дочь-инвалида
По пути предков
Главное – свое!
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Взгляд, жест, пируэт
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Число погибших при землетрясении в Марокко перевалило за 800
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 600 человек
Алматинца Бекзата Тасымова объявили в розыск по подозрению в убийстве
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Токаев предложил создать в ЦА Проектный офис по климатическ…
Президент РК представил инициативы по повышению эффективнос…
Президент посетил выставку "ЭКСПО Центральная Азия – 2023"
Касым-Жомарт Токаев посетил концерт "Вечер дружбы" в Душанбе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]