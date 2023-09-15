Токаев: Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения

Глава государства выступает на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе (Таджикистан), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Продолжается рабочий визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.

Ранее глава государства прибыл во дворец «Касри Миллат» для участия в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

Касым-Жомарта Токаева встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Наша сегодняшняя встреча имеет особое символическое значение – в этом году исполнилось 30 лет с момента создания Международного фонда спасения Арала, – начал свое выступление на заседании Совета глав государств – учредителей МФСА президент РК. – За время своего существования МФСА стал важнейшим институтом регионального сотрудничества в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов, решения экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря.

Трудно переоценить роль фонда в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии. Более того, МФСА – один из немногих успешных механизмов регионального сотрудничества, демонстрирующих субъектность Центральной Азии на международной арене».

Лидер Казахстана обозначил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

«Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%.

По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов», – сказал Токаев.

«Мы также сталкиваемся с проблемами неэффективного использования воды и игнорирования экологических последствий. Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров.

Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Всё это создает серьезные риски региональной безопасности.

Казахская пословица гласит: «Су – ырыстың көзі» («Вода – источник благополучия»). Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона», – призвал президент.

Остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий, продолжил он. Данное направление может стать основным в сотрудничестве стран ЦА по водным ресурсам.

«В своем недавнем послании я уделил особое внимание водной проблематике. По моему поручению в Казахстане создано отдельное ведомство – министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие со всеми нашими соседними государствами», – подытожил Токаев.