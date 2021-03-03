Президент
Токаев дал поручение по обеспечению стабильности цен на продукты
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК. 

Глава государства был проинформирован о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за февраль текущего года, перспективах восстановления глобальной экономики и влиянии на инфляцию мировых цен на продовольствие.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены отчеты об управлении активами Национального фонда и состоянии золотовалютных резервов, а также обновленные прогнозы Национального банка по ВВП и платежному балансу на 2021 год.

Ерболат Досаев доложил о ходе исполнения поручения Главы государства по реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и предложениях Нацбанка по улучшению инвестиционного климата.

Президент поручил оказать содействие в ускорении процесса цифровизации мер поддержки сельского хозяйства для обеспечения стабильности цен на продовольственные товары.

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