Токаев и Путин открыли филиал КазНУ в Омске

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и заместитель министра высшего образования и науки России Константин Могилевский выступили с докладами о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран.

Затем главы государств дали старт открытию филиала университета. На торжественном мероприятии также присутствовали ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и ректор ОмГУ Сергей Замятин.

Прием абитуриентов в филиал первого казахстанского вуза в России запланирован на сентябрь 2025 года. Правительства Казахстана и России выделили 200 грантов на обучение студентов.

Филиал КазНУ будет осуществлять подготовку бакалавров и магистрантов по специальностям «Международное право», «Казахская филология» и «Таможенное дело». В будущем предполагается рассмотреть вопрос о реализации двудипломных образовательных программ.

Обучение будет проводиться на казахском, русском и английском языках профессорско-преподавательским составом КазНУ и ОмГУ, планируется также привлечение зарубежных ученых.

В настоящее время подготовлены и оснащены 10 учебно-методических кабинетов, в частности, кабинеты таможенного дела имени Чокана Валиханова, казахского языка имени Абая и международного права имени Назира Торекулова, 5 кабинетов для руководства и профессорско-преподавательского состава, 7 учебных аудиторий, а также коворкинг-центры.