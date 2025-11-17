Токаев: Казахстан рассматривает Эстонию как очень важного партнера в Балтийском регионе

Президенты Казахстана и Эстонии провели переговоры в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

 

В ходе беседы главы государств обсудили приоритетные направления экономического взаимодействия. В частности, стороны рассмотрели вопросы торговли и инвестиций, цифровизации и искусственного интеллекта, транспорта и логистики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, критических минералов, а также образования и науки.

Касым-Жомарт Токаев назвал Эстонию надежным и проверенным партнером Казахстана в Европейском союзе.

– Данный визит знаменует новую главу казахско-эстонского взаимовыгодного партнерства. Казахстан рассматривает Эстонию как очень важного партнера в Балтийском регионе, а также в Европейском Союзе в целом. Современные достижения Эстонии в построении инновационного и процветающего государства впечатляют. Эстония лидирует и является хорошим примером создания цифрового государства, цифрового правительства, цифрового общества, открытости, транспарентности и, в целом, гражданского участия. Мы также ценим постоянную приверженность Эстонии обеспечению закона и порядка, повышению уровня образования и устойчивому развитию, – подчеркнул Глава государства.

Отметив позитивную динамику двустороннего взаимодействия, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что между Казахстаном и Эстонией сформировано прочное партнерство по всем направлениям. Он указал на открытый и конструктивный характер политического диалога, а также важную роль межпарламентских контактов в укреплении взаимопонимания.

 Как рассказал Глава государства, страны взаимодействуют в международных организациях и придерживаются схожих подходов к ключевым региональным и глобальным вопросам, включая обеспечение мира, стабильности и устойчивого развития. В выступлении особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, которое традиционно остается одним из важнейших элементов двусторонних отношений.

Отмечено, что с 2005 года прямые инвестиции Эстонии в экономику Казахстана превысили 128 млн долларов. Сегодня на территории нашей страны успешно работают свыше 80 эстонских компаний, в том числе в сферах логистики (CF&S Kazakhstan LLP), почтовых услуг (Omniva) и цифровых сервисов (Bolt).

Глава государства подчеркнул, что участие представительной эстонской бизнес-делегации свидетельствует об искренней заинтересованности Таллинна в дальнейшем расширении партнерства. Он выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку эстонским компаниям.

Касым-Жомарт Токаев считает, что углубление культурно-гуманитарных связей придает дополнительную ценность укреплению дружбы между Казахстаном и Эстонией. По словам Президента, образование и наука также остаются одними из самых перспективных сфер двустороннего сотрудничества.

Президент Эстонской Республики заявил, что Казахстан является самым важным экономическим партнером его страны в Центральной Азии.

– Эстония с радостью станет Вашим проводником на рынок Евросоюза. Кроме транзита и логистики, которые Вы упомянули, представители эстонского бизнеса выражают готовность инвестировать в Казахстан. Наша бизнес-делегация включает 40 компаний в сферах логистики, транзита, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, а также образования и технологий. Эстония является частью Европейского союза, мы рады, что Центральная Азия, где Казахстан выступает региональным лидером, является стратегическим партнером ЕС. В частности, Евросоюз намерен укрепить наши отношения в сфере транспорта и взаимосвязанности в рамках проекта Global Gateway, – отметил Алар Карис.

В завершение Касым-Жомарт Токаев вновь выразил благодарность Президенту Эстонии за его визит, подчеркнув, что рассматривает нынешнюю встречу как подлинный знак дружбы и возможность для дальнейшего углубления сотрудничества.

