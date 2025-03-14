Токаев: Наша образовательная система больше внимания уделяет обучению, а не воспитанию

По словам президента, в ней отсутствует системный подход. А чтобы вырастить прогрессивное поколение, образование и воспитание детей должны всегда идти вместе

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В Бурабае проходит IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, на котором обсуждают ключевые вопросы развития страны. Одним из актуальных вопросов, поднятых на курултае, был план по защите прав женщин и защите детей от насилия и предотвращению подростковых суицидов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В этом году также завершается реализация Комплексного плана по защите детей от насилия и предотвращению подростковых суицидов. Мы приняли меры для защиты прав женщин и детей. В прошлом году во всех регионах открылись центры психологической поддержки детей. Важные изменения внесены в законодательство. После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация в этой сфере значительно улучшилась. Однако в некоторых отдаленных районах до сих пор фиксируются подобные позорные факты. Ситуацию усугубляют граждане, попавшие под влияние нетрадиционных религиозных течений», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, представители местных властей и общественные деятели остаются в стороне от профилактики семейно-бытового насилия. Кроме того, работа в этом направлении сейчас регулируется разными документами, она недостаточно скоординированная.

«Поэтому считаю правильным сосредоточить все меры в рамках единой программы «Дети Казахстана». Чтобы вырастить прогрессивное поколение, образование и воспитание детей должны всегда идти вместе. Откровенно говоря, до этого в нашей образовательной системе больше внимания уделялось обучению, в то время как сфера воспитания была вторичной, в ней отсутствовал системный подход», - сказал Токаев.

Ранее, он прокомментировал решение правительства об едином часовом поясе.