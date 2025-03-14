Токаев прокомментировал решение правительства об едином часовом поясе

Президент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Сегодня в Бурабае проходит IV заседание Национального курултая с участием главы государства, на котором обсуждают ключевые вопросы развития страны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Одним из важных вопросов, озвученных Касым-Жомартом Токаевым, был переход страны на единый часовой пояс, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Теперь, что касается дискуссии о переходе на единый часовой пояс. Правительство и Парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и, тем более, не следует политизировать данный вопрос», - подчеркнул глава государства.

Президент согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами в том, что в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы.

 

#Токаев #президент #курултай #Бурабай

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