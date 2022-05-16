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Президент , Международное сотрудничество
Токаев: Нужно ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН

Президент Казахстана принял участие в юбилейном саммите ОДКБ в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Наряду с лидером Казахстана в юбилейном заседании приняли участие Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Приветствуя участников встречи, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за организацию юбилейной сессии.

Как отметил Президент Казахстана, за 30-летний период ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.

Особое внимание в выступлении Главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

"Обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", – уверен Президент Казахстана.

Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ.

"На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил Глава государства.

По итогам встречи лидеры государств – участников ОДКБ приняли юбилейное Заявление Совета коллективной безопасности.

 

 

 

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