Фото: t.me/bort_01
Президент , Политика , В мире
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай обозначил позицию Казахстана по текущей международной ситуации, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Находясь в самом центре Евразийского материка, хочу еще раз обозначить нашу позицию по текущей международной ситуации. Сегодня в мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки", – сказал глава государства. 

Токаев отметил, что политики и эксперты в разных частях планеты серьезно обсуждают риски применения ядерного оружия.

"Напомню, что с момента последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне прошло почти 33 года. Жители этого региона испытали на себе все тяготы бездумной гонки ядерных вооружений времен Холодной войны. Недавно я говорил об этом с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке", – напомнил президент РК. 

Глава государства акцентировал, что энергия атома – это выдающееся достижение человечества, и она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы. Все годы Независимости Казахстан последовательно отстаивает эту позицию.

"Наша страна неизменно предлагает конструктивную внешнеполитическую повестку, нацеленную на поиск компромиссных решений, укрепление безопасности и доверия, достижение всеобщего прогресса. Очевидно, что сейчас современный миропорядок переживает мощный кризис, последствия которого могут стать фатальными для всех стран. Выход из него возможен только на основе осознания общей ответственности за будущее человечества, соблюдения устоявшихся принципов международного права, уважения взаимных интересов государств. К сожалению, сейчас геополитическая напряженность и санкционное противостояние отражаются на культурной сфере", – заключил Касым-Жомарт Токаев. 

 

 

Популярное

Все
Компромисс между художником и властью
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Произведения Толена-аға очищают души людей
Мужская профессия
Как считают многие литературоведы, главная черта писателя Дукенбая Досжана – умелое сочетание прошлого и настоящего Казахстана
Одежда маленьких взрослых
Разговоры о любви
Юстиция: 30-летний рубеж
Ботаникам здесь не место?
Теперь мы в Лиге В
Лучший заплыв впереди
От КХЛ до первенства планеты
Сердце долины Жетысу
Вакантная клетка для красного петуха
Любование и осмысление
Побудьте на чужом месте
Барометр общества – молодежь
Педагогическая поэма Марка Подольского
HTTP⁄⁄Осень⁄⁄тренды&соцсеть
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Более 1,6 млн россиян въехали в Казахстан с начала года
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Вопросы сотрудничества обсудили Жумангарин и Оверчук в Москве
Готовы ли казахстанские вузы принять студентов из России – ответ главы МНВО
Жилье есть, но очень дорогое
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Президент , Поручения
Большие возможности – о туризме в Абайской области высказал…
Президент , Указы и распоряжения
Токаев наградил пятерых жителей Абайской области
Президент , Поручения
Развивать транспортные коридоры в Абайской области поручил …
Президент , Поручения , Энергетика
Современная ТЭЦ может появиться в Семее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]