Президент
Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона – Токаев об избрании Президента на один срок
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области заявил, что уже были предприняты конкретные шаги по установлению баланса между ветвями власти, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Мы приступили к строительству Справедливого Казахстана. Проводя глубокие преобразования, мы осуществляем модернизацию страны. Июньский референдум показал, что народ поддерживает наши инициативы. Политические реформы направлены на реализацию принципа "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Иными словами, мы строим президентскую республику. Действительно, Президент, который возглавляет страну, должен быть компетентным и сильным. Иначе мы можем погрузиться в хаос, как это произошло в некоторых странах. И такая ситуация может обернуться трагедией для нашего народа", – сказал Президент РК. 

По словам Главы государства, отныне Мажилис и маслихаты будут формироваться по смешанной системе.

"Были предприняты конкретные шаги по установлению баланса между ветвями власти. Ряд полномочий Президента передан Парламенту. Главы регионов должны избираться на альтернативной основе. Введены прямые выборы сельских акимов. Укрепляется диалог власти и общества. Реализуется концепция "Слышащего государства". В эту масштабную работу вовлечено все общество. Нам не следует останавливаться на достигнутом. Мы все должны двигаться вперед по этому пути", – продолжил Токаев. 

Президент РК отметил, что еще одна очень важная реформа – избрание Президента на один срок. Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона.

"Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа", – заключил Касым-Жомарт Токаев. 

 

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