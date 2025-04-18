Токаев переговорил по телефону с Путиным
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Главы государств обсудили ход реализации договоренностей, а также обсудили график предстоящих встреч
Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Отметив поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества, президенты обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера, а также обсудили график предстоящих встреч.