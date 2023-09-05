Президент подчеркнул важность внедрения передовых подходов в образование

Глава государства в рамках рабочей поездки в Алматинскую область посетил Университет имени Сулеймана Демиреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения.

По словам ректора университета Алимжана Игенбаева, здесь обучается более 8500 студентов, в том числе граждане государств Центральной Азии, Китая, России, Монголии, Индонезии, и работает порядка 500 профессоров.

Главе государства рассказали о том, что в университете функционируют научно-исследовательский институт и центры, научные лаборатории, реализующие проекты в области казахского языка, истории Казахстана, математики и IT. Кроме того, университет сотрудничает с 70 зарубежными вузами, участвует в программе Erasmus и других проектах по академической мобильности и обмену опытом.

В беседе с молодыми преподавателями, учеными и студентами Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул важность внедрения передовых подходов в систему образования.

«В наше время необходимо хорошо разбираться в технологиях. В своем послании я заявил о необходимости превратить Казахстан в передовую страну с развитой IT-сферой. Думаю, что в вашем университете прилагают большие усилия для достижения этой благородной цели. Я очень надеюсь, что вы будете учиться очень хорошо. У вас достойные профессора, которые обучались за рубежом: в Великобритании и других странах. Нам всем предстоит работать на благо Казахстана. У нас нет другого отечества, кроме Казахстана. Страна нуждается в образованных, активных и умных молодых людях. Поэтому я возлагаю на вас большие надежды. Желаю всем успехов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Студенты факультета инженерных и естественных наук представили президенту автомобиль, который они разработали и построили в рамках инженерного гоночного проекта «Формула Студент».

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс-2023» и провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил РК.

После главе государства – верховному главнокомандующему Вооруженными силами были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область президенту был презентован генеральный план города Конаева.

В регионе Касым-Жомарт Токаев посетил тепличный комплекс ТОО Lst Agro, выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов, ознакомился с ходом строительства центра олимпийской подготовки.