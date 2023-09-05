Обладает большим потенциалом – Токаев о развитии верблюдоводства в Алматинской области

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Аграрную отрасль представляли мясо-, птице-, молоко- и рыбоперерабатывающие предприятия, а также производители соков и напитков, переработчики овощей и фруктов.

В ходе беседы с аграриями глава государства отметил, что регион благодаря климатическим условиям и близости к мегаполису имеет большие возможности для привлечения инвесторов в отрасль.

Как подчеркнул президент, в области активно развивается интересное направление – верблюдоводство, которое обладает большим потенциалом для экспорта.

«Важно внедрять новые технологии в сельскохозяйственное производство, выпускать экологически чистую продукцию», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства. В Казахстане производятся товары, обеспечивающие полный цикл строительства промышленных и гражданских объектов. В частности, осуществляется производство поперечно-клееной древесины, сборных железобетонных и бетонных конструкций, автоклавных газоблоков, фиброцементных плит и стекловаты, сухих строительных смесей и отделочных материалов, красок и покрытий, алюминиевых профилей, сэндвич-панелей, светодиодных светильников, дверных ручек и другого.

Говоря о состоянии строительной отрасли, глава государства назвал ее движущей силой развития экономики.

«Сейчас перед регионом стоят масштабные задачи в строительстве. Это и застройка областного центра, и проект G4 City. В этой работе важно максимально задействовать потенциал местных производителей стройматериалов. Государство поддерживает отечественных производителей продукции. Об этом я четко сказал в своем послании», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

На выставке была представлена продукция более 20 казахстанских товаропроизводителей, в том числе таких крупных компаний, как ТОО «Шин-Лайн», агрохолдинг Dinara Group, ТОО «Даулет-Бекет», ТОО «ПК Алтын Тага», ТОО «Фирма-Бент», ТОО «Кнауф Гипс Капшагай» и других.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс-2023» и провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил РК.

После главе государства – верховному главнокомандующему Вооруженными силами были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область президенту был презентован генеральный план города Конаева.

В регионе Касым-Жомарт Токаев посетил тепличный комплекс ТОО Lst Agro.