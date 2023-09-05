Токаев ознакомился с ходом строительства центра олимпийской подготовки в Алматинской области

Президент
52
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил республиканскую базу олимпийской подготовки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как доложил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, на сегодняшний день завершено возведение атлетического манежа, ледовой арены, многофункционального спортивного зала, зала для художественной и спортивной гимнастики, административного здания и гостиницы. Заканчивается строительство плавательного бассейна, зала единоборств, стрельбища, стадиона с трибунами и лукодрома.

Президент осмотрел инфраструктуру одного из крупнейших спортивных комплексов в СНГ, рассчитанного на 2300 спортсменов и соответствующего международным стандартам.

Главе государства рассказали об уникальности базы: здесь расположены 9 крытых спортивных сооружений, предназначенных для проведения учебно-тренировочных занятий, лечебно-оздоровительных мероприятий, международных и республиканских соревнований. Кроме того, планируется осуществлять подготовку олимпийского резерва и национальных сборных команд по 23 видам спорта, среди которых легкая и тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, бокс, все виды борьбы, боевые искусства, водные виды спорта, пулевая стрельба и стрельба из лука.

Главе государства показали атлетический манеж, а также гостиницу для спортсменов.

Затем на центральной площади базы у чаши олимпийского огня Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спортсменами.

Президент страны отметил важность развития массового и детско-юношеского спорта.

"Сейчас основные усилия нужно направить на подготовку к Олимпийским играм, другим турнирам европейского, мирового масштаба, Азиатским играм. Казахстан должен быть спортивной державой. Для этого мы строим такие серьезные спортивные сооружения. Надо продолжать наращивать спортивный потенциал городка", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение глава государства пожелал молодым спортсменам новых успехов.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения «Батыл тойтарыс-2023» и провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил РК.

После главе государства – верховному главнокомандующему Вооруженными силами были представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники.

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область президенту был презентован генеральный план города Конаева.

В регионе Касым-Жомарт Токаев посетил тепличный комплекс ТОО Lst Agro, выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов.

#Токаев #президент #Спорт #Алматинская область #рабочая поездка

Популярное

Все
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Мусор-самозванец
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Клип на народный хит
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Креатив нынче в цене
Полигон не приходит дважды
Столичный забег
Открывшие свое сердце слову
Киноиндустрии требуется единство
Сочетать прокат и идеологию
Средний бизнес: есть к чему стремиться
Жертвы маркетинга
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Выборы акимов - народ оценил новации
Услышать голос народа
Только раз присягают солдаты
Коллеги из Китая – в «Қазақ газеттері»
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
В такой тесноте и заразиться недолго
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
И на сотом году – победитель!
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
«Ата заңым – айбыным!»
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Обладает большим потенциалом – Токаев о развитии верблюдово…
Президент посетил промышленный тепличный комплекс в Алматин…
Уникальный водный променад построят в Конаеве – Токаеву пре…
Президент ознакомился с возможностями отечественного оборон…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]