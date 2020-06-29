Токаев подписал поправки по вопросам улучшения бизнес-климата в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам улучшения бизнес-климата в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Как отмечалось ранее, предлагается ряд норм по улучшению доступа к информации. В частности, обеспечить доступ к информации о наличии правоустанавливающих документов, обременений и судебных исков по объектам недвижимости, принадлежащим юридическим лицам.
Также разрешается раскрыть информацию о статусе обременения недвижимого имущества, без указания персональных данных собственника. Это позволит упростить процедуру оформления и снизить риски сомнительных сделок на рынке недвижимости.
Для частных кредитных бюро предлагается обеспечить доступ к информации по долгам потребителей перед субъектами естественных монополий. Такая информация сегодня уже предоставляется в государственное кредитное бюро на ежемесячной основе.
Вводятся поправки по переводу в электронный формат ряда услуг. В частности, предлагается перевести в электронный формат проставление отметки при регистрации сделок на письменных договорах, по которым не требуется нотариальное заверение. Это сделки купли-продажи, дарения, аренды и другие, по которым нотариальная регистрация не обязательна.
Кроме того, предлагается обеспечить обязательное онлайн-открытие текущего счета в банке при электронной государственной регистрации предприятия.
Вместе с тем для упрощения процедуры подключения к сетям электроснабжения в столице, городах республиканского и областного значений прием заявлений на выдачу технических условий предусматривается осуществлять в электронном виде через сайты субъектов естественных монополий.
Вручение искового заявления предлагается осуществлять с использованием электронных средств связи, включая электронную почту и мобильную связь, а в случае отсутствия электронных сведений – на бумажном носителе.
В целях сокращения процедур предусматривается внедрение принципа "единого окна" по подключению субъектов предпринимательства к сетям электроснабжения мощностью ниже 200 кВт.
Предлагается исключить процедуру подачи уведомления в ГАСК и дорожную полицию о начале строительно-монтажных работ по технически несложным объектам.
Также предлагается исключить процедуры по разработке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы для строительства технически несложных объектов.
Вместе с тем процедуры по выдаче земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническими условиями объединяются в одну процедуру. Это сократит время процедур на 17 рабочих дней – с 67 до 50 дней.
В целом в рамках законопроекта по направлению строительства количество процедур снизят с 17 до 3, причем с сокращением сроков со 103 до 18 календарных дней.
Кроме того, предлагается внедрить механизм разрешения спорных ситуаций среди членов ТОО посредством внутреннего аукциона соответствующего права голоса.
Предусмотрены меры по развитию конкурентной среды. В частности, предлагается сократить перечень оснований для создания организаций с государственным участием. В связи с этим государственные предприятия могут быть созданы исключительно в целях обеспечения национальной безопасности, введения государственной монополии или в связи с недостаточным развитием конкуренции на товарном рынке, определяемым по итогам анализа.
Кроме того, предлагается установить компетенцию Правительства по утверждению перечня разрешенных видов деятельности для государственных предприятий.
Также в случае предоставления исключительных прав субъектам рынка, не являющимся субъектами государственной монополии, предусматривается конкурсный порядок.