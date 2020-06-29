Президент
Токаев подписал поправки по вопросам улучшения бизнес-климата в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам улучшения бизнес-климата в Казахстане, передает Kazpravda.kz.   

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.

Как отмечалось ранее, предлагается ряд норм по улучшению доступа к информации. В частности, обеспечить доступ к информации о наличии правоустанавливающих документов, обременений и судебных исков по объектам недвижимости, принадлежащим юридическим лицам.

Также разрешается раскрыть информацию о статусе обременения недвижимого имущества, без указания персональных данных собственника. Это позволит упростить процедуру оформления и снизить риски сомнительных сделок на рынке недвижимости.

Для частных кредитных бюро предлагается обеспечить доступ к информации по долгам потребителей перед субъектами естественных монополий. Такая информация сегодня уже предоставляется в государственное кредитное бюро на ежемесячной основе.

Вводятся поправки по переводу в электронный формат ряда услуг. В частности, предлагается перевести в электронный формат проставление отметки при регистрации сделок на письменных договорах, по которым не требуется нотариальное заверение. Это сделки купли-продажи, дарения, аренды и другие, по которым нотариальная регистрация не обязательна.

Кроме того, предлагается обеспечить обязательное онлайн-открытие текущего счета в банке при электронной государственной регистрации предприятия.

Вместе с тем для упрощения процедуры подключения к сетям электроснабжения в столице, городах республиканского и областного значений прием заявлений на выдачу технических условий предусматривается осуществлять в электронном виде через сайты субъектов естественных монополий.

Вручение искового заявления предлагается осуществлять с использованием электронных средств связи, включая электронную почту и мобильную связь, а в случае отсутствия электронных сведений – на бумажном носителе.

В целях сокращения процедур предусматривается внедрение принципа "единого окна" по подключению субъектов предпринимательства к сетям электроснабжения мощностью ниже 200 кВт.

Предлагается исключить процедуру подачи уведомления в ГАСК и дорожную полицию о начале строительно-монтажных работ по технически несложным объектам.

Также предлагается исключить процедуры по разработке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы для строительства технически несложных объектов.

Вместе с тем процедуры по выдаче земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническими условиями объединяются в одну процедуру. Это сократит время процедур на 17 рабочих дней – с 67 до 50 дней.

В целом в рамках законопроекта по направлению строительства количество процедур снизят с 17 до 3, причем с сокращением сроков со 103 до 18 календарных дней.

Кроме того, предлагается внедрить механизм разрешения спорных ситуаций среди членов ТОО посредством внутреннего аукциона соответствующего права голоса.

Предусмотрены меры по развитию конкурентной среды. В частности, предлагается сократить перечень оснований для создания организаций с государственным участием. В связи с этим государственные предприятия могут быть созданы исключительно в целях обеспечения национальной безопасности, введения государственной монополии или в связи с недостаточным развитием конкуренции на товарном рынке, определяемым по итогам анализа.

Кроме того, предлагается установить компетенцию Правительства по утверждению перечня разрешенных видов деятельности для государственных предприятий.

Также в случае предоставления исключительных прав субъектам рынка, не являющимся субъектами государственной монополии, предусматривается конкурсный порядок.

Популярное

Все
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
40 дней военных действий и осторожный оптимизм: обзор последних событий в Украине
Казахстанские производители удобрений накануне посевной снизили стоимость своей продукции
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Разработать систему интеграции науки, образования и промышленности в Казахстане предлагает эксперт
Вернуть кладбище, на землях которого планируют строить жилые коттеджи, требуют жители Алматинской области
Новое водохранилище построят в Северо-Казахстанской области
Исторические изменения процесса демократизации институтов власти начинаются в Казахстане – эксперт
Заложниками границы, через которую проходят поливные каналы, стали жители Туркестанской области
Проблему общественных советов в регионах Казахстана нужно решать уже сейчас – эксперт
Одна из главных проблем Кызылорды не решается уже несколько десятилетий
Способ конденсации воды из воздуха предложили школьники Семея
Исследователи впервые обнаружили микропластик в крови человека
Асфальт растаял вместе со снегом: жители Усть-Каменогорска написали заявление в полицию на акима
Грузовой поезд сошел с рельсов, вагоны упали в реку Иртыш в ВКО
Ну очень навязчивый автосервис
Верните кладбище!
Спасибо, ребята! Дерзайте еще!
Трансграничная коллизия
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Подозреваемого в тяжком преступлении задержали за 10 минут с помощью видеокамер в Костанае
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику

Читайте также

Президент
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Президент , Происшествия , Видеогалерея
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президен…
Президент
Токаев и Путин поговорили по телефону
Президент
Пусть в дни поста сердца верующих наполняют радость и умиро…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021