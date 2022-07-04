Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Собеседники обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане. Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане.

Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей Консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане.