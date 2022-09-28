Токаев поручил обеспечить интернетом от SpaceX и OneWeb самые отдаленные села Казахстана

Министерству цифрового развития следует активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел интернетом от сетей низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседание международного технологического форума "Digital Bridge 2022", передает Kazpravda.kz.

"Безусловно, цифровизация невозможна без современной и развитой инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Поэтому Казахстан последовательно создает цифровую инфраструктуру, сопряженную с международными коридорами и трансграничными потоками данных. Совместно с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе", – сообщил Токаев.

По словам президента, сейчас на казахстанский рынок активно привлекают крупнейших игроков рынка облачных вычислений, таких как Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud и других.

"Для нашей страны, в которой около 40 процентов населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом. Министерству цифрового развития следует активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb", – резюмировал глава государства.