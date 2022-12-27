Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Президент , Культура , Россия , Видеогалерея
115
В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию президент Казахстана посетил Государственный Русский музей в городе Санкт-Петербурге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.
Касым-Жомарту Токаеву были представлены музейные экспонаты, в том числе редкие произведения искусства.
Также в музее прошла неформальная встреча глав государств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 декабря прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В тот же день он принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ.