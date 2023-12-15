Токаев посетил завод по производству пластмассовых изделий ТОО "ЕКЦ"

В ходе посещения индустриального парка № 1 Астаны Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой ТОО «Единый консолидирующий центр», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Компания, основанная в 2018 году, специализируется на производстве резиновых и пластмассовых изделий. Предприятие ежегодно выпускает 72 млн единиц контрольно-индикаторных пломб и самоклеящихся лейблов, а также 24 млн единиц ушных бирок, которые применяются в сфере животноводства.

Единый консолидирующий центр входит в группу компаний ТОО «Универсал», которая управляет заводом по выпуску полипропиленовых мешков, крахмально-паточным заводом в других регионах Казахстана.

На данный момент в городе Шардара Туркестанской области планируется к реализации проект по глубокой переработке зерна кукурузы. Мощность завода составит 150 тыс.тонн в год.

Группа компаний выпускает более 80 видов продукции. Здесь трудятся 3400 человек. Общий объем инвестиций составляет 60 млрд тенге.