Токаев потребовал подойти к вопросу насыщения рынка "вдумчиво, без лозунгов и обещаний"

Президент, Экономика, Общество
11

Глава государства призвал правильно использовать стабилизационные фонды, не исключив, что кое-где завышают цифры.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Выступая на совещании по социально-экономическому развитию страны, Касым-Жомарт Токаев высказался об инфляции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика», - отметил глава государства.

Он призвал чиновников подходить к вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов их производства необходимо «более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний».

«Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию.

Действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли. Перед Правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса», - подчеркнул президент.

Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды, добавил Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы.

Поэтому предстоит, в том числе, более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК.

Единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил ускорить работу по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции. Именно её отсутствие в числе прочего приводит к избыточным посредническим структурам и накрутке цен.

«При ежегодном сборе более 8 миллиона тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ составляет всего 1,7 миллиона тонн. Да и то, это, похоже, завышенная цифра.

При этом 60% овощехранилищ не оборудованы холодильными установками, срок эксплуатации 30% складских помещений превышает 20 лет. В результате потери при хранении достигают астрономических 35-40% от объемов заготовленной продукции. Правительство должно системно заняться решением этой проблемы», - поручил глава государства.

Токаев призвал помочь бизнесу в создании инфраструктуры овощехранилищ, оптово-распределительных центров и сельских сервисно-сбытовых кооперативов.

«Особо хочу отметить, что инфляция в Казахстане имеет также монетарный характер. Поэтому к решению вопросов инфляции должен полноценно подключиться Национальный банк.

Задача контроля инфляции первоочередная для Национального банка и Правительства. Ожидаю слаженной и профессиональной работы», - сказал президент Казахстана.

#цены #продукты #Токаев #инфляция #экономика #сельское хозяйство

Популярное

Все
Четыре года назад в Атырау начали строить новый жилой микрорайон «Болашақ». 24 многоэтажки здесь возвели, но людей в них так и не заселили
Несмотря на решение суда о запрещении деятельности по складированию и сортировке мусора, полигон твердых бытовых отходов продолжает отравлять окрестности
Земледельцы Южного Казахстана приступили к сбору урожая ранней капусты, значительная часть которого предназначена на экспорт
В прошлом году в Семее началась работа по обновлению фасадов старых многоэтажек. Тогда новый вид обрели 19 домов
Инвалида спасли из трудового плена волонтеры Актобе
В жизни порой происходят события, с которыми человеку самостоятельно не справиться, и тогда на помощь нередко приходят те, кому небезразлична судьба других
Последняя капля?
Человеком быть обязан
Крупный пожар потушили на рынке в Алматы
С уважением к истории
Лучшее время для добрых дел
Кино и армия
Казахстанцам, пострадавшим при взрыве дома в Жанаозене, АО «КазМунайГаз» пообещало купить новые квартиры
Поля на голодном пайке
Так хорошо, что даже больно
Школа жизни
Сказка во сне и наяву
Не должно быть людей неучтенных
Саба, кумган, жан-казан…
Тили-тили-тесто, рисунки – в Дом невесты!
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Затопить нельзя сохранить
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производства подписал Скляр
Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискриминацию при повышении зарплат
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура
Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев
Метель и гололед стали причиной закрытия трассы Астана-Петропавловск
Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области
Осужденные не сопротивлялись контролерам во время инцидента со стрельбой, заявили в ДУИС ВКО
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси
Сигареты на 11 млн пытались нелегально провезти в Казахстан
Снежная буря в Астане привела к разрушениям и транспортному коллапсу
Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане
Питбультерьер насмерть загрыз мужчину в Жаркенте
Проблемы и перспективы развития Улытауской области обсудили с участием премьер-министра
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Элеватор горит в Костанайской области
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената

Читайте также

Президент Казахстана высказался о модернизации энергетическ…
Оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыв…
Токаев: Акимы должны ходить пешком
Более 18 трлн тенге инвестиций планируют привлечь в экономи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]