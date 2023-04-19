Токаев потребовал подойти к вопросу насыщения рынка "вдумчиво, без лозунгов и обещаний"

Глава государства призвал правильно использовать стабилизационные фонды, не исключив, что кое-где завышают цифры.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Выступая на совещании по социально-экономическому развитию страны, Касым-Жомарт Токаев высказался об инфляции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Мы наблюдаем небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция составила 21,3%, достигнув своего пика», - отметил глава государства.

Он призвал чиновников подходить к вопросу насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов их производства необходимо «более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний».

«Нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию.

Действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли. Перед Правительством стоит задача обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса», - подчеркнул президент.

Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды, добавил Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы.

Поэтому предстоит, в том числе, более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК.

Единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил ускорить работу по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции. Именно её отсутствие в числе прочего приводит к избыточным посредническим структурам и накрутке цен.

«При ежегодном сборе более 8 миллиона тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ составляет всего 1,7 миллиона тонн. Да и то, это, похоже, завышенная цифра.

При этом 60% овощехранилищ не оборудованы холодильными установками, срок эксплуатации 30% складских помещений превышает 20 лет. В результате потери при хранении достигают астрономических 35-40% от объемов заготовленной продукции. Правительство должно системно заняться решением этой проблемы», - поручил глава государства.

Токаев призвал помочь бизнесу в создании инфраструктуры овощехранилищ, оптово-распределительных центров и сельских сервисно-сбытовых кооперативов.

«Особо хочу отметить, что инфляция в Казахстане имеет также монетарный характер. Поэтому к решению вопросов инфляции должен полноценно подключиться Национальный банк.

Задача контроля инфляции первоочередная для Национального банка и Правительства. Ожидаю слаженной и профессиональной работы», - сказал президент Казахстана.