Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских учителей с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

«Учитель – самая благородная профессия. Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. С Днем учителя!» – поздравил Президент.

«В нашей стране учителя всегда пользовались особым уважением. Мы будем и впредь принимать меры для повышения статуса педагога в обществе», – отметил Касым-Жомарт Токаев.