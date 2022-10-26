Токаев поздравил нового премьер-министра Великобритании

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Риши Сунаку по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Президент высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.

«Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств», – говорится в телеграмме.

Накануне король Карл III символично передал полномочия премьер-министра Великобритании Риши Сунаку. Традиционный ритуал представляет собой поклон и рукопожатие, после чего монарх официально поручил премьеру-министру сформировать новое правительство.

Аудиенция проходила в зале Букингемского дворца.

Как сообщалось ранее, Риши Сунак стал победителем внутрипартийных выборов Консервативной партии, чью кандидатуру поддержало большинство членов парламента.

Многие называли это историческим моментом. Сунак стал самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории Великобритании, который смог занять эту должность.