Токаев поздравил Путина с днем рождения

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства направил поздравительную телеграмму

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями главе Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 72 года. Как и в предыдущие годы, свой личный праздник он проводит на рабочем месте, отмечает Stoletie.ru.

«Особо праздничного ничего не будет», — рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как сообщается, у российского лидера на первую половину дня были запланированы встречи в закрытом режиме, а после обеда намечена международная телефонная беседа.

Вечером Владимир Путин неформально пообщается с лидерами стран СНГ, прибывающими в Москву для участия в Совете глав государств СНГ, который состоится завтра, 8 октября.

#Токаев #поздравление #телеграмма #Путин

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