Токаев поздравил Путина с днем рождения

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями главе Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 72 года. Как и в предыдущие годы, свой личный праздник он проводит на рабочем месте, отмечает Stoletie.ru.

«Особо праздничного ничего не будет», — рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как сообщается, у российского лидера на первую половину дня были запланированы встречи в закрытом режиме, а после обеда намечена международная телефонная беседа.

Вечером Владимир Путин неформально пообщается с лидерами стран СНГ, прибывающими в Москву для участия в Совете глав государств СНГ, который состоится завтра, 8 октября.