Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником

Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил профессиональное сообщество с Днем медицинского работника, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: Акорда

«Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей», - сказал лидер Казахстана.

Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей – одна из приоритетных задач государства, напомнил президент страны.

«Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной.

Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции «Адал азамат», вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу.

Выражаю вам искреннюю признательность за вашу созидательную деятельность на благо общества!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений!» - говорится в поздравлении главы государства.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #День медицинского работника

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