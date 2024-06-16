Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником

«Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей», - сказал лидер Казахстана.

Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей – одна из приоритетных задач государства, напомнил президент страны.

«Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной.

Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции «Адал азамат», вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу.

Выражаю вам искреннюю признательность за вашу созидательную деятельность на благо общества!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений!» - говорится в поздравлении главы государства.