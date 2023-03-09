Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область

В ходе визита президент планирует ознакомиться с работой предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности, а также посетить социально-культурные объекты.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

В ходе визита Касым-Жомарт Токаев планирует ознакомиться с работой предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности, а также посетить социально-культурные объекты.