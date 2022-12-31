Токаев принимает поздравления по случаю Нового года

Телеграммы поздравления поступают в адрес Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

На имя президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым 2023 годом от глав зарубежных государств и международных организаций.

Главу государства поздравили:

президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, папа Римский Франциск, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Матарелла, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Фумио Кишида, генерал-Губернатор Новой Зеландии Синди Киро, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица.

В поздравительных посланиях отмечены актуальные аспекты и приоритеты развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания главе нашего государства и народу Казахстана.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.