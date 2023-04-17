Токаев принял помощника генсека ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу

Мирослав Енча высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также проводимые политические реформы в нашей стране.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Приветствуя высокопоставленного дипломата, президент подчеркнул важность его визита для развития многопланового сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
«Собеседники обсудили актуальные направления практического взаимодействия между Казахстаном и ООН, в том числе в рамках деятельности Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
Особое внимание было уделено перспективам создания в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», - рассказали в пресс-службе президента РК.
Также сообщается, что Мирослав Енча высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также проводимые политические реформы в нашей стране.
«Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу», - сообщила Акорда.