Токаев принял помощника генсека ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу

Мирослав Енча высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также проводимые политические реформы в нашей стране.

Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя высокопоставленного дипломата, президент подчеркнул важность его визита для развития многопланового сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

«Собеседники обсудили актуальные направления практического взаимодействия между Казахстаном и ООН, в том числе в рамках деятельности Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Особое внимание было уделено перспективам создания в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», - рассказали в пресс-службе президента РК.

Также сообщается, что Мирослав Енча высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также проводимые политические реформы в нашей стране.

«Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу», - сообщила Акорда.