Токаев принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии – самое главное

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Консультативные встречи стали важным фактором международной политики, позволяя главам государств в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития региона. По его словам, в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики сегодняшний саммит демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии и свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.

– Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве, – подчеркнул Президент Казахстана.

Ключевым вопросом повестки дня в выступлении было названо укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Как заявил Глава нашего государства, Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.

Касым-Жомарт Токаев считает, что лидеры государств должны сделать все возможное для максимального устранения сохраняющихся факторов нестабильности в регионе.

– Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий. Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует, – убежден Президент.

По его словам, Казахстан как единственное на постсоветском пространстве государство, осуществившее полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений.

Глава государства полагает, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.

– За последние 5 лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42 %, достигнув 6,3 миллиарда долларов.

Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе мы намерены довести этот показатель до 15 миллиардов долларов, – поделился планами Касым-Жомарт Токаев.

Как сказал лидер Казахстана, для полноценного использования экономического потенциала и преимуществ выгодного географического положения важно наладить тесное взаимодействие с целью устранения структурных и инфраструктурных ограничений.

Президент также считает необходимым повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита.

Кроме того, Глава государства призвал к расширению сотрудничества в сфере науки и образования.

– Считаю, что итоги сегодняшнего Саммита откроют новую страницу в развитии региональной кооперации во имя мира, безопасности и прогресса Центральной Азии. Казахи говорят: «Татулық – таусылмас бақыт», что означает «Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен, испытанные временем близкие и доверительные отношения, общие исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших стран, – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

На Консультативной встрече также выступили Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По итогам встречи было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа «Зеленая повестка» для Центральной Азии.

Кроме того, согласован Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания.

Также подписано Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.