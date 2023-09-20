Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – США"

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На саммите Касым-Жомарт Токаев выступил после президента США Джозефа Байдена.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки. В повестке дня диалога – вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На саммите Касым-Жомарт Токаев выступил после президента США Джозефа Байдена, также в мероприятии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.

Кроме того, в рамках дискуссии были затронуты перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.

Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

 

#Токаев #США #Центральная Азия #выступление #саммит

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