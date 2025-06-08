Токаев принял вновь назначенного министра обороны
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В ходе встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова.
В ходе встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры.