Токаев провел телефонный разговор с Путиным

В ходе телефонного разговора президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего многопланового сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Лидеры обсудили паводковую ситуацию в приграничных регионах и поручили правительствам двух стран укреплять взаимодействие в борьбе с природной стихией.

Собеседники отметили традиционное динамичное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч.