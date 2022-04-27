Политика
Токаев ратует за конкурентные условия на партийном поле Казахстана – общественник
Асхат Асылбеков, общественный и профсоюзный деятель

Тот факт, что Касым-Жомарт Токаев приостановил свое членство в партии «AMANAT», свидетельствует об одном: Президент ратует за партийный плюрализм и чистые конкурентные условия на партийном поле страны.

С другой стороны, Глава государства дал понять сторонникам «AMANAT», что намерен, если можно так сказать, по-отечески поддерживать партию в ее конструктивной деятельности. Я думаю, это мудрое решение.

Что же касается слияния партии «ADAL» c самой многочисленной политической силой страны, то это, на мой взгляд, усилит «AMANAT» вливанием в ее ряды активных членов предпринимательских кругов.

В ходе последней избирательной кампании члены этой партии очень хорошо себя показали. А качество партийного человеческого капитала сейчас выходит на первый план.

Нужно переходить от количественного к высокому качественному наполнению состава. Пассивные члены, думаю, покинут «AMANAT» сами, останутся идейные и крепкие центристы. И к ним примкнут теперь молодые и креативные адаловцы, которые, в свою очередь, будут занимать более правый фланг в политическом раскладе.

Я очень позитивно отношусь к политической реформе, которую предложил Президент. Думаю, она находит поддержку всех казахстанцев. Конкретные действия Главы государства на этом пути обновления убеждают даже скептиков, которые считали все это простой политической игрой.

Мы видим, что партия «AMANAT» готова ответственно и с воодушевлением биться за сохранение своего парламентского большинства на предстоящих выборах. Складываются все условия для настоящей конкуренции на этом поле.

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