Токаев: Центральной Азии нужно объединиться в противостоянии попыткам размежевать народы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил наращивать культурные связи между народами, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что следовало бы усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью этой работы, отметил он, должна стать нерушимость нашей дружбы.

«Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни.

К сожалению, до сих пор в наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт. Для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить Совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии», – отметил Президент.

Для позиционирования региона как единого культурного пространства стоит, по его словам, начать практику ежегодного избрания культурной столицы Центральной Азии.

«Считаю, что итоги сегодняшнего саммита откроют новую страницу в развитии региональной кооперации во имя мира, безопасности и прогресса Центральной Азии.

Казахи говорят: «Татулық – таусылмас бақыт», что означает «Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен, испытанные временем близкие и доверительные отношения, общие исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших стран», – обозначил лидер Казахстана.

Актуальной задачей, подчеркнул Токаев, является расширение сотрудничества в сфере науки и образования. Он напомнил, что Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии.

«Мы готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби. Прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном», – сообщил Глава государства.

Указал он и на важность популяризации богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов.