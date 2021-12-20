Токаев утвердил поправки в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей РК"
Глава государства подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статус судей Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Теперь законодательно будет закреплена норма по привлечению в судебную систему профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. Для этого претенденты должны будут проходить отдельный конкурс, включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена.
Эти и другие новеллы отражены в Конституционном законе «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».
Текст Конституционного закона публикуется в печати.