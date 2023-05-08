Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам в России

Программа визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию началась с посещения памятных мест Ржевского округа, на территории которого проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: t.me/Aqorda

Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.

Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырех с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".

В правой части стены находится панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алматы и Актобе, где в 1941 году формировались стрелковые бригады, а также столица Астана. На мраморных плитах выгравированы имена 9 312 воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.

Глава государства также возложил цветы к Мемориалу воинам-кыргызам, почтив память погибших солдат минутой молчания.