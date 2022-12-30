Токаев выразил соболезнования по поводу кончины футболиста Пеле

Президент
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Как отметил президент, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, поднявший уровень этого вида спорта на величайшую высоту.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства отметил, что как один из величайших спортсменов в истории он внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире.

По его словам, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, поднявший уровень этого вида спорта на величайшую высоту.

Сегодня стало известно о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, скончавшегося в возрасте 82 лет после долгой борьбы с онкологией.

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