Умер легендарный футболист Пеле

Фото: championat.com

Легендарный бразильский футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет. Он долгое время боролся с онкологией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: в "Сантосе" изготовили золотой гроб с изображением Пеле.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Как отмечает Sports.ru, Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

В финальных турнирах ЧМ он провел в общей сложности 14 матчей и забил в них 12 мячей, в том числе 3 – в победных финалах. Всего за сборную Бразилии – 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 годы). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторен Неймаром.

На клубном уровне Пеле выступал за бразильский "Сантос", с которым дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 году), и американский "Нью-Йорк Космос".

Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.